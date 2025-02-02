Назван объем выданных банками-агентами ИКГФ ипотечных кредитов в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Банки-агенты Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) Азербайджана в 2024 году выдали ипотечных кредитов на сумму 440,1 миллиона манатов, что на 4,62 процента меньше показателя 2023 года, сообщает Trend.

По данным Центрального банка Азербайджана, ИКГФ в отчетный период рефинансировал кредиты на сумму 447 миллионов манатов, что на 9,15 процента меньше по сравнению с показателем 2023 года.

В прошлом году средний размер выданного ипотечного кредита составил около 62,8 тысячи манатов. При этом кредиты выдавались на срок 281,5 месяца по средней ставке 6,35 процента в год.

Отметим, что ИКГФ в отчетный период привлек 600 миллионов манатов от размещения облигаций (в феврале и июле размещений не проводилось).

Напомним, что банки-агенты ИКГФ в 2023 году выдали ипотечных кредитов на сумму 461,41 миллиона манатов.