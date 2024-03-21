Rystad Energy проведет мероприятие на тему энергоперехода

БАКУ /Trend/ - Ведущая европейская аналитическая компания Rystad Energy 10 апреля проведет мероприятие-"марафон", посвященное теме энергетического перехода в мире, сообщает в четверг Trend.

"Мы обсудим, какая политика в мире необходима для этого, особенно для технологического прорыва, а какие шаги государств подвержены риску. Также будет обсужден вопрос - чего ждать от многочисленных ключевых выборов в этом году, в частности в структуры ЕС, а также в США", - написал глава компании Яранд Ристад в соцсетях.

По его мнению, многие используемые в настоящее время в мире энергетические технологии "грешат" выбросами диоксида углерода.

"Около 60 процентов выбросов в энергосекторе связаны с устаревшими технологиями", - написал глава компании, отметив при этом, что близится этап сознательного отказа от таких технологий как через естественный прогресс, так и путем принятия важных административных решений в странах мира.

В запланированном Rystad Energy "марафоне" примут участие руководители таких энергетических гигантов, как TotalEnergies, CNOOC, представители транспортных и технологических компаний.