Подписан меморандум между Азербайджаном и еще двумя китайскими компаниями (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках COP29 между министерством энергетики Азербайджана, китайскими компаниями China Southern Power Grid International (Hong Kong) Co., Ltd и Powerchina Huadong Engineering Corporation Limited подписан меморандум о взаимопонимании в области хранения энергии.

Об этом сообщило министерство энергетики, сообщает Trend.

Сообщается, что документ предусматривает сотрудничество в таких областях, как насосная гидроаккумуляционная система (PHS), аккумуляторная система хранения энергии (BESS), система передачи постоянного тока высокого напряжения (HVDC) и другие технологии передачи альтернативной энергии, распределения, оцифровки сетей. В соответствии с меморандумом будут созданы руководящий комитет и рабочая группа с целью обеспечения эффективности осуществляемой деятельности, усиления координации и контроля над процессами.

Перед церемонией подписания состоялась встреча министра энергетики Парвиза Шахбазова с делегациями компаний, возглавляемых вице-президентами Фаном Ялангом, Лиу Шаоцюаном и Чжу Бо.

На встрече были обсуждены отношения стратегического партнерства между Азербайджаном и Китаем, а также перспективы сотрудничества в области возобновляемых источников энергии и технологий хранения энергии в рамках меморандума. Были отмечены усилия Азербайджана по увеличению производства зеленой энергии, содействию развитию энергетических коридоров в регионе и в мире. Участие китайских компаний в этом процессе было оценено в контексте внедрения современных технологий и интеграции инновационных решений.

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