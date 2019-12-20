Для обеспечения прозрачности выборов проведен осмотр ЦТК над веб-камерами (ФОТО)

20 декабря 2019 14:58 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В связи с муниципальными выборами, которые пройдут 23 декабря, министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде и председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов произвели осмотр расположенного в административном здании ЦИК Центра технического контроля веб-камер, сообщает Trend со ссылкой на министерство транспорта, связи и высоких технологий.

По сообщению отдела по медиа и связям с общественностью Секретариата Центральной избирательной комиссии, председатель ЦИК и министр транспорта, связи и высоких технологий ознакомились с подготовительными работами по установке веб-камер, которые особенно важны для обеспечения прозрачности выборов, и дали свои рекомендации в связи с четким проведением процесса согласно избирательному законодательству.

Следует отметить, что с целью проведения муниципальных выборов, которые состоятся 23 декабря, предприняты все необходимые шаги для их свободного, справедливого и прозрачного проведения.

Опыт использования веб-камер, который вот уже 11 лет успешно применяется в Азербайджане и позволяет каждому на открытой платформе напрямую наблюдать за процессом голосования на избирательных участках посредством интернета, будет продолжен и на муниципальных выборах текущего года. В день выборов с целью полного наблюдения за процессами на 1000 избирательных участках (примерно 20 процентов), охватывающих всю географию страны, установлены веб-камеры. Вопросы установки, регулирования веб-камер и совершенствования других технических параметров для обеспечения качественного и бесперебойного вещания, постоянно находятся в центре внимания. В день выборов интернет-пользователи как внутри страны, так и за ее пределами, зайдя на официальный сайт ЦИК, посредством веб-камер без регистрации смогут наблюдать за процессом голосования, подсчетом голосов и подведением итогов.

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  • Для обеспечения прозрачности выборов проведен осмотр ЦТК над веб-камерами (ФОТО)
  • Для обеспечения прозрачности выборов проведен осмотр ЦТК над веб-камерами (ФОТО)
  • Для обеспечения прозрачности выборов проведен осмотр ЦТК над веб-камерами (ФОТО)
  • Для обеспечения прозрачности выборов проведен осмотр ЦТК над веб-камерами (ФОТО)
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