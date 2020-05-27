Управляющий директор «Лаборатории Касперского» о цифровой трансформации в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Одной из ключевых задач «Лаборатории Касперского» в Азербайджане является электронная защита объектов критической инфраструктуры и деятельности в области нефтедобычи и энергетики, сообщил Trend управляющий директор «Лаборатории Касперского» в странах Центральной Азии (ЦА), СНГ и Балтии Евгений Питолин в рамках онлайн-мероприятия IDC Digital Reload Forum.

Говоря о цифровой трансформации в Азербайджане, он также сообщил: "Стоит отметить, что "Лаборатория Касперского" готова предоставить Азербайджану защиту от целевых хакерских атак".

Напомним, что с 2016 года по настоящее время Евгений Питолин является управляющим директором представительства «Лаборатории Касперского» в странах ЦА, СНГ и Балтии.

Отметим, что «Лаборатория Касперского» – международная компания, работающая в сфере информационной безопасности с 1997 года. Глубокие экспертные знания и многолетний опыт компании лежат в основе защитных решений и сервисов нового поколения, обеспечивающих безопасность бизнеса, критически важной инфраструктуры, деятельности государственных органов и рядовых пользователей. Обширное портфолио «Лаборатории Касперского» включает в себя передовые продукты для защиты конечных устройств, а также ряд специализированных решений и сервисов для борьбы со сложными и постоянно эволюционирующими киберугрозами. Технологии компании защищают деятельность более 400 миллионов пользователей и 250 тысяч корпоративных клиентов во всём мире.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)

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