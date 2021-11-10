Новые номера «010» от Azercell – «Выбор победителей!»

ИКТ 10 ноября 2021 11:56 (UTC+04:00)
Новые номера «010» от Azercell – «Выбор победителей!»

Долгожданные новые номера с префиксом (сетевым кодом) «010» представлены на рынке мобильной связи Азербайджана компанией «Azercell Telekom».

Согласно цифровой политике компании, в рамках нового проекта абонент может приобрести номер через онлайн-платформу в быстрые сроки. Таким образом, впервые клиенты компании смогут сделать свой выбор из широкого спектра доступных номеров на сайте www.azercellim.com, и сразу же зарегистрировать его. После совершения онлайн-оплаты, на контактный номер или адрес электронной почты, указанный абонентом, высылается специальный код заказа. Получить новый номер можно предъявив код заказа в любом пункте продаж Azercell в течение 7 дней.

Президент Azercell Зарина Зейналова так прокомментировала презентацию новой серии номеров: «Номера с префиксом 010, представленные нами под слоганом «Выбор победителей!», посвящены первой годовщине победы нашей страны в Отечественной войне. Более широкое внедрение нашего основного онлайн-канала продаж на рынке мобильной связи Азербайджана существенно повысит доступность наших сервисов для абонентов, тем самым позволив нам улучшить качество обслуживания».

Дополнительную информацию об условиях активации нового номера и доступных тарифах можно получить на официальном сайте Azercell www.azercell.com.

Команда Azercell желает, чтобы номера серии «010» - «Выбор победителей!» дарили всем абонентам только самые счастливые моменты общения!

С Днем Победы!

Новые номера «010» от Azercell – «Выбор победителей!» - Gallery Image
Новые номера «010» от Azercell – «Выбор победителей!» - Gallery Image
Новые номера «010» от Azercell – «Выбор победителей!» - Gallery Thumbnail
Новые номера «010» от Azercell – «Выбор победителей!» - Gallery Thumbnail
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