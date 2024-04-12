Названа основная цель Цифрового кодекса в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Основная цель Цифрового кодекса в Азербайджане, заключается в установлении правил, рамок и стандартов для цифровизации в стране.

Об этом Trend сказала председатель правления Агентства инноваций и цифрового развития (İRİA) при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана Инара Велиева.

"На данный момент процесс цифровизации довольно децентрализован, сохраняя историческое наследие и разнообразие подходов. Цель цифрового кодекса состоит в установлении единого подхода и стандартов, что должно упростить управление этим процессом. Ожидается, что это также ускорит принятие решений и цифровизацию в целом, а также повысит эффективность использования государственных ресурсов. До сих пор затраты на цифровизацию были значительными, однако отсутствовало общее видение, которое помогло бы разработать правильную стратегию и достичь нужных результатов", - подчеркнула она.

Стоит также подчеркнуть, что помимо цифрового кодекса, ожидается также принятие концепции цифрового развития, принятие стратегии управления информацией, стратегии искусственного интеллекта, положения об электронной правительственной информационной системе, законодательства о цифровых документах.

Отметим, что в конце 2023 года İRİA объявила о том, что приступает к разработке проекта цифрового кодекса.

Документ будет подготовлен с привлечением международной консалтинговой компании на основе международного и отечественного опыта в области цифрового развития.

На основе анализа собранных материалов и информации будет создан концептуальный документ, содержащий структуру Цифрового кодекса. Текст проекта будет составлен с учетом требований закона "О нормативных правовых актах" и "Положения о порядке подготовки, согласования, принятия и опубликования проектов нормативных правовых актов органов исполнительной власти", утвержденных Указом Президента Азербайджанской Республики от 6 октября 2023 года.

Напомним, что Агентство инноваций и цифрового развития было создано в соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 11 октября 2021 года в качестве публичного юридического лица при министерстве цифрового развития и транспорта.

Агентство инноваций и цифрового развития служит для организации деятельности в области цифровой трансформации в стране, формирования местной инновационной среды, укрепления экосистемы. Приоритетными направлениями агентства являются проведение испытательных экспериментов в области ядерной науки и технологий, поддержка физических и юридических лиц в их инновационно ориентированных научных исследованиях и инновационных проектах (стартапах), оказание помощи в приобретении современных технологий и технологических решений, обеспечение доступности образовательных и карьерных возможностей в области ИКТ в стране, создание и организация цифрового правительства и цифрового общества.