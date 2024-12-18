В Азербайджане прошло первое заседание рабочей группы "Развитие цифрового правительства" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 18 декабря 2024 года состоялось первое заседание рабочей группы "Развитие цифрового правительства" Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам Азербайджана, возглавляемой министерством цифрового развития и транспорта.

Об этом сообщило министерство цифрового развития и транспорта, передает Trend.

Заседание прошло под руководством заведующего сектором по вопросам экономической политики и промышленности Администрации Президента Азербайджанской Республики Вусала Шихалиева, заместителя министра цифрового развития и транспорта Самира Мамедова, председателя правления Агентства инноваций и цифрового развития (IRIA) Инары Велиевой и заместителя председателя правления IRIA Шахина Алиева.

В заседании приняли участие представители министерства экологии и природных ресурсов, министерства внутренних дел, министерства здравоохранения, министерства юстиции, министерства науки и образования, министерства труда и социальной защиты населения, исполнительной власти города Баку и ряда других государственных структур.

На первом заседании были обсуждены вопросы, связанные с выявлением пробелов в инфраструктуре "цифрового правительства", разработкой основных стратегий развития и конкретных планов мероприятий. Кроме того, был проведен обмен мнениями касательно плана действий по значительному улучшению рейтинга Индекса развития "электронного правительства" Азербайджана до следующего оценочного периода.

По итогам встречи было решено подготовить и представить на предварительное согласование в секретариат Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам проект плана действий по направлениям индикаторов Индекса развития "электронного правительства" Азербайджана.

Отметим, что основной целью новосозданной рабочей группы является обеспечение выполнения плана действий, разработанного по соответствующим критериям для улучшения позиций Азербайджана в Индексе развития "электронного правительства" ООН. План действий будет выполняться в координации с соответствующими государственными органами.

Рабочая группа будет регулярно собираться, оценивать прогресс, обсуждать возникающие проблемы и обеспечивать успешную реализацию инициатив цифрового управления.

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