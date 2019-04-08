Азербайджан привлечет зарубежные инвестиции в экотуризм

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство по туризму Азербайджана активно работает для развития эко- и агротуризма, сообщил Trend глава аппарата Госагентства Кянан Гасымов.

По его словам, в настоящее время идет разработка документа, связанного с привлечением внешних инвестиций в туристический сектор в целом, а также в такие приоритетные его сегменты как агротуризм, экотуризм, горный туризм и другие виды.

"Мы планируем закончить разработку этого документа к концу текущего года", - сказал Гасымов.

Глава аппарата отметил, что в сфере туризма были проведены серьезные реформы, на основе которых был разработан стимулирующий пакет, нацеленный на развитие туристической индустрии в Азербайджане.

В тоже время глава аппарата добавил, что реформы будут продолжены в этом направлении и в последующие годы.

(Автор: Матанат Насибова)

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