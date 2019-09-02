Госконцерн АЗАЛ будет осуществлять чартерные рейсы в Китай

2 сентября 2019 20:06 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Национальный авиаперевозчик Азербайджана и ведущая туристическая компания Китая HCG International Travel Group cегодня в Баку подписали трехлетний контракт об осуществлении чартерных пассажирских рейсов по маршруту Баку-Пекин-Баку.
Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские Авиалинии", документ подписан директором авиакомпании Джамилем Манизаде и директором HCG International Travel Group Хе Йонгом

Долгосрочное партнерство достигнуто в результате успешного сотрудничества, стартовавшего с марта этого года. Стороны также обсуждали открытие рейсов в 2020 году по новым направлениям из Азербайджана в Китай.

"Ведущее туристическое агентство HCG International Travel Group оправдало себя как надежный партнер в осуществлении регулярных рейсов в Китай. Постоянный спрос на такой рейс обуславливается увеличивающимся туристическим потенциалом Азербайджана, а также подчеркивает, что Международный аэропорт Гейдара Алиева является комфортным транзитным узлом", - отметил Джамил Манизаде.

Директор китайской компании в свою очередь сказал, что рад был подписать такой стратегический контракт с национальным авиаперевозчиком Азербайджана.

"АЗАЛ всегда выделялся высоким уровнем услуг, а воздушная гавань столицы позволяет планировать удобное сообщение между Европой и Азией", - сказал Хе Йонг.

В настоящее время полеты осуществляются согласно летнему графику - во вторник, пятницу и в воскресенье. С 27 октября вступит в силу зимний график и полеты будут осуществляться два раза в неделю - во вторник и воскресенье. Перевозки осуществляются удобными, широкофюзеляжными самолетами Boeing 767-300ER.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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