В Азербайджане разработан план по привлечению людей к туристической деятельности

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане разработан особый план по привлечению на местах людей к туристической деятельности.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал руководитель аппарата Государственного агентства по туризму Кянан Гасымов.

По его словам, в настоящее время совместно с соответствующими органами проводится работа по повышению знаний и навыков людей, которых предусматривается привлечь к туристической деятельности.

"Мы думаем над тем, как помочь им в маркетинге. Наверняка, в ближайшее время будут предприняты соответствующие шаги в данном направлении. В настоящее время идут обсуждения данного вопроса", - сказал Кянан Гасымов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)