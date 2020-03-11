В Азербайджане разработан план по привлечению людей к туристической деятельности
БАКУ/Trend/ - В Азербайджане разработан особый план по привлечению на местах людей к туристической деятельности.
Как сообщает в среду Trend, об этом сказал руководитель аппарата Государственного агентства по туризму Кянан Гасымов.
По его словам, в настоящее время совместно с соответствующими органами проводится работа по повышению знаний и навыков людей, которых предусматривается привлечь к туристической деятельности.
"Мы думаем над тем, как помочь им в маркетинге. Наверняка, в ближайшее время будут предприняты соответствующие шаги в данном направлении. В настоящее время идут обсуждения данного вопроса", - сказал Кянан Гасымов.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)
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