В Азербайджане разработан план по привлечению людей к туристической деятельности

Туризм 11 марта 2020 14:31 (UTC+04:00)
В Азербайджане разработан план по привлечению людей к туристической деятельности

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане разработан особый план по привлечению на местах людей к туристической деятельности.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал руководитель аппарата Государственного агентства по туризму Кянан Гасымов.

По его словам, в настоящее время совместно с соответствующими органами проводится работа по повышению знаний и навыков людей, которых предусматривается привлечь к туристической деятельности.

"Мы думаем над тем, как помочь им в маркетинге. Наверняка, в ближайшее время будут предприняты соответствующие шаги в данном направлении. В настоящее время идут обсуждения данного вопроса", - сказал Кянан Гасымов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Прибывших из Ирана в Китай граждан поместили на карантин
Прибывших из Ирана в Китай граждан поместили на карантин
В Иране число погибших из-за алкогольного отравления достигло 36
В Иране число погибших из-за алкогольного отравления достигло 36
В Иране зафиксировали более восьми тысяч случаев коронавируса
В Иране зафиксировали более восьми тысяч случаев коронавируса
Loading Bars
Лента новостей
Президент Польши предлагает смягчить условия погашения кредитов из-за коронавируса Европа 15:19
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира FIG по спортивной гимнастике (ФОТОРЕПОРТАЖ) Общество 15:18
Узбекистан будет расширять сотрудничество с JICA Бизнес 15:12
Турция значительно увеличила экспорт электротоваров в Азербайджан Турция 15:12
В Грузии вырос объем грузоперевозок Транспорт 15:09
Геологоразведочное предприятие Казахстана закупит буровые станки Тендеры 15:05
Италия выделит средства на поддержку экономики из-за коронавируса Европа 15:04
Азербайджанские банки скупили иностранную валюту Финансы 15:00
Александр Новак прокомментировал наращивание добычи нефти Саудовской Аравией Россия 14:57
Турция почти наполовину увеличила экспорт готовой одежды в Азербайджан Турция 14:54
Турция увеличила товарооборот с Израилем на более чем $60 млн В мире 14:53
В Туркменистане впервые пробурят сверхглубокую нефтегазовую скважину Энергетика 14:51
Милли Меджлис внесет весомый вклад в углубление реформ Президента Азербайджана - политолог Политика 14:50
В Госдуме открылась выставка о женщинах-воинах ВОВ (ФОТО) Общество 14:49
Выросло число поездок из Турции в Грузию с целью трудоустройства Турция 14:45
В Казахстане отмечен рост цен на вторичное жилье Бизнес 14:45
Азербайджанский телеканал Lider TV возобновил вещание Общество 14:44
У замглавы минсельхоза Грузии подтвердился коронавирус Грузия 14:42
Агентство по туризму Азербайджана: Будет подсчитан нанесенный коронавирусом ущерб Туризм 14:39
YARAT представляет в Швейцарии экспозиции на экологические темы (ФОТО) Культура 14:39
SOCAR и McKinsey разрабатывают стратегичеcкий план развития Энергетика 14:36
Азербайджанские спортсмены рассказали о подготовке к Кубку мира по спортивной гимнастике (ВИДЕО) Общество 14:33
В Азербайджане разработан план по привлечению людей к туристической деятельности Туризм 14:31
Нефть дешевеет на 3% на ожидании увеличения добычи Saudi Aramco Энергетика 14:27
На фоне негативных экономических тенденций в мире Азербайджан демонстрирует устойчивость - политолог Экономика 14:26
В Уджаре идет реконструкция проселочных дорог (ФОТО) Строительство 14:23
В Польше закрыли школы и вузы из-за коронавируса Европа 14:19
В Турции сократилось число коммерческих авиаполетов Турция 14:18
Число заразившихся коронавирусом в Ливане возросло до 59 человек Арабские страны 14:16
В Узбекистане снижается производство масложировой продукции Бизнес 14:13
В Исмаиллы было организовано образовательное мероприятие в рамках ОМС Экономика 14:05
Эльман Рустамов: Азербайджан имеет достаточный стратегический запас валюты Финансы 14:04
Uz-Kor Gas Chemical объявило тендер на приобретение электрического кабеля Тендеры 14:01
Казахстан значительно сократил поставки газа в Китай Энергетика 14:00
Азербайджанская НБКО "Мол Булак" значительно увеличила наличные средства Бизнес 13:55
Турция стремится к долгосрочному перемирию в Идлибе Турция 13:47
TƏBİB предупредил прибывающих из-за рубежа Общество 13:46
Будут сняты видеофильмы об азербайджанских эмигрантах - госкомитет Политика 13:41
В Азербайджане начался прием заявок на ADAMI Dialogue – TV Series в Германии Культура 13:41
В Париже еще два сотрудника Disneyland заразились коронавирусом Европа 13:29
Россия примет участие в техкомитете ОПЕК+ в марте Россия 13:26
Президенты Азербайджана и Туркменистана выступили с заявлениями для прессы (ФОТО) Политика 13:25
В Бельгии зафиксировали первую смерть от коронавируса Европа 13:24
Подписаны азербайджано-туркменские документы (ФОТО) Политика 13:22
Завтра в Баку будет до 17 градусов тепла Общество 13:16
Азербайджан и Египет обсудили вопросы военного сотрудничества Политика 13:14
Азербайджанская диаспора обратилась к мэрии Ватерлоо Политика 13:13
VEON будет сотрудничать с Узбекистаном в сфере цифровизации ИКТ 13:09
Изменены даты двух концертов в Центре Гейдара Алиева Общество 13:08
Завершается прием документов в колледжи Азербайджана Общество 12:56
У Азербайджана достаточно средств на случай нефтяных катаклизмов - политолог Политика 12:53
Актуальные проблемы имущественного страхования объектов в ТЦ Экономика 12:45
Мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении прошел без инцидентов Нагорно-карабахский конфликт 12:41
Газовый госконцерн Туркменистана объявил тендер для строительства установки по осушке газа Тендеры 12:36
В Мексике один человек погиб при столкновении двух составов метро Другие страны 12:36
В Турции на официальных мероприятиях избегают рукопожатий из-за угрозы коронавируса Турция 12:23
В Турции продолжают отменять спортивные мероприятия из-за коронавируса Турция 12:19
Эльхан Алескеров с участием политологов Ильгара Велизаде и Ризвана Гусейнова обсудил на экспертной площадке Baku Network ситуацию вокруг Нагорного Карабаха (ВИДЕО) Политика 12:18
Более 55 тысяч человек получат пенсии, пособия и стипендии при помощи электронных систем Общество 12:11
Минздрав подтверждает еще два случая заражения коронавирусом в Беларуси Европа 12:11
Посол Франции прокомментировал напряженную обстановку на границе Азербайджана с Арменией Нагорно-карабахский конфликт 12:11
Китай может нарастить госрезервы нефти после падения цен на сырье Другие страны 11:59
Состоялась встреча в расширенном составе президентов Азербайджана и Туркменистана Политика 11:56
Азербайджанская небанковская кредитная организация в 2019 году существенно увеличила прибыль Финансы 11:56
Кувейтский фонд экономического развития помогает Узбекистану в реализации медпроекта Финансы 11:54
Нацвалюта Казахстана продолжает дешеветь относительно доллара Финансы 11:45
Посол Франции: Выражаем признательность Азербайджану за солидарность в борьбе с террором Политика 11:45
SOFAZ опубликовал статистику реализации своих средств Экономика 11:43
СК A-Qroup запускает новую кампанию по каско страхованию Экономика 11:38
Минэнерго: Казахстан выступает за консенсус по сделке ОПЕК+ Энергетика 11:38
Грузия поддержит сектор туризма для снижения негативного воздействия ситуации по коронавирусу Бизнес 11:36
Saudi Aramco увеличит добычу нефти до 13 миллионов баррелей в сутки Арабские страны 11:33
Банк Англии понизил базовую ставку из-за коронавируса Европа 11:32
Одна из передовых IT-компаний Азербайджана выйдет на международный уровень ИКТ 11:32
Обнародованы доходы по АЧГ и "Шах Дениз" Экономика 11:30
Спецоперация СГБ Азербайджана: Арестованы контрабандисты Общество 11:19
Избран председатель Дисциплинарной комиссии парламента Азербайджана Политика 11:19
Феминистки Азербайджана оказались марионетками политических клоунов - "Политшоу представляет" - (Видеопроект) Политика 11:17
В Узбекистане ввели в эксплуатацию реконструированную скважину Энергетика 11:11
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Индонезии Другие страны 11:08
Посольство Азербайджана в Италии обратилось к соотечественникам Политика 11:08
Состоялась встреча один на один президентов Азербайджана и Туркменистана (ФОТО/ВИДЕО) Политика 11:04
Глава Минфина Эстонии заявил о начале экономического кризиса в стране Европа 11:03
Узбекистан и Литва планируют наращивать торгово-экономическое взаимодействие Бизнес 11:00
В Канаде число заболевших коронавирусом достигло почти ста человек Другие страны 10:51
В Азербайджане магистры будут получать дипломы решением Специализированного совета Общество 10:51
Численность населения Азербайджана превысила 10 млн человек Общество 10:50
В Португалии число заболевших коронавирусом выросло до 41 человека Европа 10:46
На телеканале "Mədəniyyət" начались телеуроки Общество 10:44
Азербайджан расширяет влияние в международных организациях - политолог Политика 10:42
В 2019 году азербайджанские пользователи чаще сталкивались с локальными угрозами, чем с сетевыми ИКТ 10:42
Золото в Азербайджане подешевело Финансы 10:32
Очередное заседание Милли Меджлиса Азербайджана пройдет 13 марта Политика 10:30
Казахстанская авиакомпания приостанавливает рейсы в Монголию из-за угрозы коронавируса Транспорт 10:29
Нефть дорожает в ожидании снижения добычи в США Энергетика 10:28
Японский индекс NIKKEI упал на 2,3% Другие страны 10:27
Состоялась церемония официальной встречи в Баку президента Туркменистана (ФОТО/ВИДЕО) Политика 10:25
Прибывших из Ирана в Китай граждан поместили на карантин Общество 10:22
В Пакистане число заразившихся коронавирусом возросло до 19 Другие страны 10:22
В Китае зафиксировали улучшение ситуации с коронавирусом Другие страны 10:22
Все новости