Азербайджан играет значительную роль в реализации целей и задач ОЧЭС - генсек

БАКУ /Trend/ - Азербайджан играет значительную роль в реализации целей и задач Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал генеральный секретарь ОЧЭС Лазар Комэнеску в ходе первого заседания высших учебных заведений, специализирующихся в области туристического образования в рамках Организации черноморского экономического сотрудничества.

"Эта встреча стала первым подобным мероприятием по образованию туризма в рамках ОЧЭС. Организация и проведение мероприятия в Баку являются очередным доказательством значительного вклада Азербайджана в реализацию целей и задач ОЧЭС", - подчеркнул он.

Комэнеску упомянул, что образование играет важную роль в формировании будущего развития индустрии туризма.

Он также выразил уверенность в том, что темы, которые будут обсуждаться в ходе мероприятия, будут способствовать росту сотрудничества между государствами-членами организации и решению проблем в туристическом секторе.

Помимо этого, он добавил, что туризм - это движущая сила развития региона.

Отметим, что в Баку проходит первая встреча образовательных учреждений ОЧЭС по туризму с целью обсуждения сотрудничества, перспектив и проблем в сфере туристского образования.

Во встрече принимают участие официальные представители государств и туристических образовательных учреждений из 11 стран-членов организации, включая Азербайджан, Турцию, Россию, Албанию, Болгарию, Грузию, Грецию, Молдову, Румынию, Сербию и Украину, а также представители Всемирной туристской организации ООН.

Согласно данным Госагентства Азербайджана по туризму, в январе-марте текущего года Азербайджан посетили 513 413 иностранцев, что на 39 процентов превышает аналогичный показатель 2023 года (369 072).

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