Для улучшения сферы туризма важно инвестировать в развитие человеческого капитала - ректор университета Кайсери

БАКУ /Trend/ - Для улучшения сферы туризма важно инвестировать в развитие человеческого капитала.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал ректор университета Кайсери Куртулуш Карамустафа в рамках панельных дискуссий в ходе 1-го заседания высших учебных заведений, специализирующихся на обучении туризму в рамках ОЧЭС (Организация Черноморского экономического сотрудничества).

"Итак, Турция начала инвестировать в туризм с момента создания министерства культуры и туризма в начале 1960-х годов. За следующие два десятилетия страна создала институты для развития этой отрасли, включая министерство культуры, основанное в 1963 году, и образовательные учреждения, которые подготавливали специалистов в сфере туризма. Законы о стимулировании инвестиций в начале 1980-х годов дали толчок физическим инвестициям в туристическую инфраструктуру. Мы понимаем, что для развития туризма, прежде всего, важно инвестировать в развитие человеческого капитала", - подчеркнул он

Карамустафа также добавил, что образование играет важную роль в этом успехе, подчеркнув, что разработка учебных планов должна исходить из реальных потребностей отрасли и жизни.

Отметим, что в Баку проходит первая встреча образовательных учреждений ОЧЭС по туризму с целью обсуждения сотрудничества, перспектив и проблем в сфере туристского образования.

Во встрече принимают участие официальные представители государств и туристических образовательных учреждений из 11 стран-членов организации, включая Азербайджан, Турцию, Россию, Албанию, Болгарию, Грузию, Грецию, Молдову, Румынию, Сербию и Украину, а также представители Всемирной туристской организации ООН.

Напомним, что ОЧЭС была создана в 1992 году с активной поддержкой Турции, а постоянный международный секретариат организации находится в Стамбуле. ОЧЭС была учреждена для поощрения сотрудничества, обеспечения мира, стабильности и процветания в регионе Черного моря.

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