Завершаются строительные работы новой автодорожной развязки в Баку (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - В рамках мероприятий по обеспечению своевременного, удобного и безопасного проезда граждан к местам своего проживания, в соответствии с поручением Президента Азербайджана, завершаются мероприятия по строительству дорог в направлении северного въезда-выезда столицы Азербайджана.

Как сообщили Trend в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА), работы по строительству новой дорожной развязки на кругу Сулутепе в Бинагадинском районе находятся на завершающейся стадии.

"Развязка состоит из двух путепроводов. Они обеспечат комфортное и беспрепятственное движение автотранспортных средств из Баладжары, Бинагади, Шамахы, а также других поселков и регионов в направлении города без образования пробок и заторов на кругу. Тем самым будет решен вопрос снижения плотности движения на кругу, особенно в часы пик", - сообщили в ГААДА.

Агентство отметило, что путепроводы трех и четырех пролетные с протяженностью 69 и 128 метров, а ширина одного путепровода 9 метров.

"В рамках проекта большая часть работ по ремонту прилегающих дорог протяженностью 2,35 тысячи метров, строительство тротуаров, опорных стен протяженностью более 600 метров на стадии завершения", - говорится в сообщении агентства.

Отметим, что строительные работы ведутся в соответствии с требованиями "строительных норм и правил" под непосредственным контролем руководства ГААДА.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

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