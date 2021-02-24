Снежная погода и метель не повлияли на работу международного аэропорта Баку
БАКУ /Trend/ - Снежная погода и метель, наблюдаемые со вчерашнего вечера, не повлияли на работу Международного аэропорта Гейдар Алиев, сказал Trend в среду глава пресс-службы ЗАО «Азербайджанские авиалинии» Паша Кесамански.
По его словам, аэропорт работает в штатном режиме.
"Все планируемые рейсы во всех направлениях будут осуществлены без каких-либо изменений", - сказал Кесамански.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: agdzhaev
Лента новостей
Вопросы, связанные со спилом аварийных деревьев, должны решаться согласно законодательству – Минэкологии
Президент Ильхам Алиев: Я всякий раз привлекал внимание к конфликту, несправедливости, нарушению международного права
Главы религиозных конфессий Азербайджана обратились к мировому сообществу в связи с Ходжалинским геноцидом