Снежная погода и метель не повлияли на работу международного аэропорта Баку

БАКУ /Trend/ - Снежная погода и метель, наблюдаемые со вчерашнего вечера, не повлияли на работу Международного аэропорта Гейдар Алиев, сказал Trend в среду глава пресс-службы ЗАО «Азербайджанские авиалинии» Паша Кесамански.

По его словам, аэропорт работает в штатном режиме.

"Все планируемые рейсы во всех направлениях будут осуществлены без каких-либо изменений", - сказал Кесамански.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

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