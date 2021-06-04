БАКУ /Trend/ - Казахстан увеличит количество международных рейсов с Турцией, Узбекистаном и Беларусью, передает Trend со ссылкой на комитет гражданской авиации Казахстана.

С 7 июня 2021 года количество рейсов в Турцию возрастет, казахстанцы смогут летать в город Анталья 8 раз в неделю.

Также будут открыты регулярные рейсы с Узбекистаном по маршрутам «Алматы – Наманган», «Актау – Нукус», «Актобе – Нукус», «Актобе – Самарканд» с частотой по 2 рейса в неделю.

Кроме того, будут увеличены регулярные рейсы с Беларусью по маршруту «Алматы – Минск»: на 2 рейса в неделю с каждой стороны.

Эти решения приняты Межведомственной комиссией по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан.

Ожидается, что полеты по вышеуказанным маршрутам будут выполняться авиакомпаниями «Эйр Астана», «SCAT», «Turkish Airlines», «Узбекские авиалинии» и «Белавиа».

Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно – эпидемиологических требований и по согласованию с соответствующими властями иностранного государства.