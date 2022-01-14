Азербайджанское каспийское морское пароходство приостановило работу судов из-за ухудшения погоды
БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) приостановило работу своих судов в связи с ветреной погодой.
Об этом сказал в пятницу Trend пресс-секретарь ЗАО Мехман Мехдиев.
По его словам, в связи с ухудшением погоды экипажам судов в Каспийском море было направлено соответствующее предупреждение.
"Ожидается, что судоходство возобновится утром 15 января", - сказал Мехдиев.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: agdzhaev
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