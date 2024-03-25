Планы по загрузке Среднего коридора на 2024 год достижимы - вице-министр Казахстана (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ — Достижение и даже превышение в 2024 году показателя в четыре миллиона тонн по транспортировке грузов по Среднему коридору абсолютно реально, сказал эксклюзивно Trend вице-министр транспорта Казахстана Сатжан Аблалиев.

"С учетом взятых с начала 2024 года высоких темпов транзита грузов Китая и намеченного роста транспортировки грузов самого Казахстана, можно в текущем году довольно легко выполнить поставленную в связи со Средним коридором задачу — обеспечить его грузами в объеме 4,2 миллиона тонн", — подчеркнул Аблалиев.

Он отметил, что с Китаем уже действует договоренность о транспортировке по Среднему коридору 10 контейнерных поездов с 20-тифутовыми контейнерами в месяц.

"В марте делегация министерства транспорта Казахстана поедет в Западный Китай для уточнения транзитных планов. Я думаю, что будет активизация транспортировки. Так что мы можем легко превысить намеченные четыре миллиона тонн по Среднему коридору в 2024 году", — сказал казахстанский вице-министр.

По его мнению, выход на загрузку Среднего коридора 10 миллионами тонн грузов в год (пик) достижим в ближайшие несколько лет.

В 2023 году через этот маршрут прошло 2,75 миллиона тонн грузов.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Южного Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.