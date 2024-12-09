Международный аэропорт Гейдар Алиев: рост пассажиропотока на 26% в ноябре 2024 года

БАКУ/Trend/ - Международный аэропорт Гейдар Алиев продолжает укреплять свою позицию как надежный и комфортный хаб для пассажиров, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Международный аэропорт Гейдар Алиев.

В ноябре 2024 года аэропорт обслужил 595 тысяч пассажиров, что на 26% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (470 тысяч пассажиров). За этот период было выполнено 4,598 полетов.

Число пассажиров на международных направлениях достигло 549 тысяч человек, из которых 51% воспользовались услугами иностранных авиакомпаний, а оставшиеся — национального авиаперевозчика. Самыми популярными направлениями стали Стамбул, Москва, Дубай, Тбилиси, Абу-Даби и Анкара, совокупный пассажиропоток по этим маршрутам превысил 269 тысяч человек.

На маршруте Баку-Нахчыван-Баку было обслужено 49,610 пассажиров. Количество рейсов на этом направлении увеличилось на 15% (520 полетов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако число пассажиров снизилось на 10%.

Число транзитных пассажиров увеличилось на 55% по сравнению с ноябрем прошлого года и составило 21,674 человека. Эти результаты подтверждают укрепление статуса Международного аэропорта Гейдар Алиев как глобального транзитного центра.

Бакинский эропорт продолжает предоставлять услуги высокого качества, соответствующие современным стандартам международной авиации, и укреплять свои позиции как один из самых динамичных и надежных транспортных узлов региона.