Сотрудники СВО Вооруженных сил посетили детский онкоцентр

13 апреля 2019 09:38 (UTC+04:00)

Личный состав Сил воздушной обороны (СВО) Вооруженных сил КР посетил детский онкоцентр. Об этом сообщает Trend со ссылкой на kabar.kg

В честь Дня авиации и космонавтики личный состав СВО ВС КР посетил детей, находящихся на лечении в детском отделении онкологии Национального центра онкологии и гематологии (НЦОГ).

«Это отчасти и наш праздник, потому что первый космонавт Юрий Гагарин был военным летчиком. И мы хотели разделить радость этого дня с маленькими пациентами НЦОГ, мы рассказали им о нашей профессии, о том, как летают самолеты, где мы учились, чтобы сесть за штурвал самолета», - отметил старший лейтенант Азамат Марисов.

Майор Тимур Кулманбетов организовал игры для детей, рассказал о своей службе в СВО ВС КР.

«Пообещал детям, что когда они выздоровеют, то обязательно организую для них облет на самолете. У нас, в СВО ВС КР, вообще сильны традиции, связанные с поддержкой товарищей, пожилых людей, всех тех, кому нужна наша помощь. Мы и в дальнейшем будем приходить в НЦОГ, поддерживать детей, вполне возможно, что кто-то из них в будущем выберет нашу профессию», - поделился майор Т.Кулманбетов.

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