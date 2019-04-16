Жээнбеков встретился с Федеральным президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня, 16 апреля в г. Берлин, встретился с Федеральным президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, передает Trend со ссылкой на kabar.kg

Как сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР, тепло поприветствовав Сооронбая Жээнбекова, Федеральный президент Германии отметил его богатый опыт в аграрном секторе, подчеркнув, что он завтра проводит выставку на тему сельскохозяйственных кооперативов, которая является очень актуальной и была бы интересной для Президента Кыргызстана.

«Вы не в первый раз находитесь в Германии и хорошо знаете нашу страну. Я тоже был в Бишкеке, мне очень понравилась ваша страна, ее люди и природа», — отметил Франк-Вальтер Штайнмайер.

Он подчеркнул, что Кыргызстан поступательно идет по парламентскому пути демократии, и тем больше вызывает восхищение и уважение преобразованиями, которые проводятся под президентством Сооронбая Жээнбекова. Выразил благодарность за постоянную поддержку работы фондов и проектов Германии в Кыргызстане.

Жээнбеков выразил признательность за оказанное гостеприимство, рассказав о насыщенном первом дне официального визита в Баварии и запланированных встречах на сегодняшний день.

Он вкратце рассказал о пути развития и значимых событиях, происходящих в Кыргызстане, укрепления парламентской демократии, реформ в судебной и правоохранительной системах, улучшения законодательства о выборах, отметив удовлетворительный уровень развития кыргызско-германских отношений, важность продолжения нынешнего темпа сотрудничества.

«Мы ведем активную работу в рамках переговорного процесса с Евросоюзом по проекту нового Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между КР и ЕС. Подписание Соглашения выведет сотрудничество между КР и ЕС на качественно новый уровень. Это и ваша заслуга», — обратился Жээнбеков к Штайнмайеру.

Выразив признательность за поддержку Германии, которая за годы независимости оказала помощь Кыргызстану в размере около 150 млн евро, Сооронбай Жээнбеков озвучил предложение провести в 2020 году Дни экономики Германии в Кыргызстане.

Также он обратил внимание на вопрос доступа конкурентоспособной, качественной кыргызской продукции на рынок Евросоюза.

«Необходима помощь в укреплении системы фитосанитарной и ветеринарной лаборатории в Кыргызстане. Важно развитие практического сотрудничества между аграрными кооперативами двух стран», — сказал глава Кыргызстана.

Озвучив беспокойство по поводу таяния ледников, главы государств подчеркнули необходимость сотрудничества в сфере зеленых технологий, так как таяние ледников — это проблема не только одного региона, но беспокоит весь мир.

Главы государств также обсудили вопросы укрепления принципов демократии, прав человека, обеспечения независимости судебной системы, верховенства закона, свободы слова.

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