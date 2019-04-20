Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев встретился с Госсекретарем Министерства Европы и иностранных дел Франции Лемуаном

20 апреля 2019 12:03 (UTC+04:00)

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев встретился с Государственным секретарем Министерства Европы и иностранных дел Франции Жан-Батистом Лемуаном, передает Trend со ссылкой на Kabar.kg

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества между Кыргызстаном и Францией и перспективы дальнейшего взаимодействия, сообщает пресс-служба правительства

Абылгазиев отметил, что в Кыргызстане с большим сожалением восприняли новость о последствиях пожара в Соборе Парижской Богоматери и выразил французскому народу искренние слова сочувствия.

Премьер-министр особо отметил поступательное развитие кыргызско-французского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Абылгазиев подчеркнул важность наращивания двустороннего сотрудничества в экономической сфере, подчеркнув, в частности, необходимость активизации взаимодействия в реализации проектов в сфере гидроэнергетики и туристической отрасли с учетом имеющегося в стране большого потенциала.
Лемуан в свою очередь сообщил, что в составе их делегации в Кыргызскую Республику прибыли представители бизнеса для изучения возможности инвестирования.

Он отметил, что Франция готова поделиться опытом в сфере развития туризма, эффективном использовании водных ресурсов, внедрении инноваций и цифровизации. Жан-Батист Лемуан добавил, что французская сторона поддерживает усилия властей Кыргызстана по развитию парламентаризма и укреплению демократии.

Кроме того, на встрече был обсужден ход подготовки визита президента Сооронбая Жээнбекова во Французскую Республику.

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