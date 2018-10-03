На Алмату приходится больше всего перечислений в Фонд медстрахования Казахстана

3 октября 2018 20:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Фонд медстрахования Казахстана поступления от Алматы составили 22,3 миллиарда тенге, передает в среду "Казинформ".

По данным филиала Фонда обязательного медицинского страхования по Алматы, за сентябрь текущего года работодатели города перечислили за обязательное социальное медицинское страхование более 1,7 миллиарда тенге. Общая сумма поступления за ОСМС от Алматы с момента старта платежей - 22,3 миллиарда тенге.

Следует отметить, что это по-прежнему наибольшая сумма поступлений среди всех регионов Казахстана - 21,2 процента от всех средств. Второе место занимает Астана, сумма поступлений составила 12,6 процента, на третьем - Карагандинская область (8,2 процента от всех поступлений).

Напомним, общая сумма отчислений и взносов работодателей и индивидуальных предпринимателей Казахстана за ОСМС уже превысила 105 миллиардов тенге.

Все поступившие за ОСМС средства хранятся в Национальном банке, с которым заключен договор доверительного управления, и в последующем будут направлены на оплату услуг, оказываемых в рамках ОСМС. Оказание медицинских услуг в рамках пакета ОСМС, согласно действующему законодательству, начнется в 2020 году.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В одной из областей Казахстана планируют построить два мусороперерабатывающих завода
Казахстан 20:59
В Бишкеке состоялось заседание Кыргызско-казахстанского делового совета
Кыргызстан 20:33
В Костанайской области Казахстана идёт к завершению уборочная кампания
Казахстан 17:28
NCOC разрабатывает новую концепцию для увеличения добычи нефти
Казахстан 12:41
В Казахстане сделают «умными» 17 месторождений "КазМунайГаза"
Казахстан 12:21
Каспийский трубопроводный консорциум увеличил экспорт нефти
Казахстан 12:19
Лента новостей
США не выполняют дорожную карту по сирийскому Манбиджу - пресс-секретарь президента Турции
Турция 21:05
В одной из областей Казахстана планируют построить два мусороперерабатывающих завода
Казахстан 20:59
Соглашение по Идлибу реализуется успешно - пресс-секретарь президента Турции
Турция 20:47
В Азербайджане в прошлом году прекращены полномочия семи председателей судов
Общество 20:46
Венгрия требует от Брюсселя не мешать получать газ по "Турецкому потоку"
Европа 20:34
В Бишкеке состоялось заседание Кыргызско-казахстанского делового совета
Кыргызстан 20:33
Азербайджанский пловец завоевал "золото" и "бронзу" на Кубке мире в Эйндховене
Общество 20:19
Азербайджан возглавил список лучших эногастрономических туров в СНГ
Туризм 20:09
ABAD откроет производственный комплекс в Губе
Бизнес 20:02