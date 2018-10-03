На Алмату приходится больше всего перечислений в Фонд медстрахования Казахстана

БАКУ /Trend/ - В Фонд медстрахования Казахстана поступления от Алматы составили 22,3 миллиарда тенге, передает в среду "Казинформ".

По данным филиала Фонда обязательного медицинского страхования по Алматы, за сентябрь текущего года работодатели города перечислили за обязательное социальное медицинское страхование более 1,7 миллиарда тенге. Общая сумма поступления за ОСМС от Алматы с момента старта платежей - 22,3 миллиарда тенге.

Следует отметить, что это по-прежнему наибольшая сумма поступлений среди всех регионов Казахстана - 21,2 процента от всех средств. Второе место занимает Астана, сумма поступлений составила 12,6 процента, на третьем - Карагандинская область (8,2 процента от всех поступлений).

Напомним, общая сумма отчислений и взносов работодателей и индивидуальных предпринимателей Казахстана за ОСМС уже превысила 105 миллиардов тенге.

Все поступившие за ОСМС средства хранятся в Национальном банке, с которым заключен договор доверительного управления, и в последующем будут направлены на оплату услуг, оказываемых в рамках ОСМС. Оказание медицинских услуг в рамках пакета ОСМС, согласно действующему законодательству, начнется в 2020 году.

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