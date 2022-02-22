В Казахстане проводится реконструкция пограничных пунктов пропуска

В Казахстане проводится реконструкция и техническое дооснащение 9 автомобильных и 1 железнодорожного пунктов пропуска и строительство Главного диспетчерского управления для их автоматизированного мониторинга с использованием элементов искусственного интеллекта, сказал министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает Trend со ссылкой на правительство.

«Пункты пропуска оснащаются современным оборудованием по сканированию и взвешиванию транспорта, решения по процедурам контроля будут приниматься удаленно. Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность до 7 раз и сократить время прохождения в 2,5 раза. Проект планируется завершить до конца 2024 года», — отметил министр финансов.

Наряду с этим, принимаются другие системные меры. Несмотря на карантинные ограничения в КНР, в рамках двусторонних переговоров будут проработаны вопросы сверки данных для определения причин расхождений таможенной статистики.

Планируется расширить объем сведений при обмене с КНР предварительной информацией из экспортных деклараций, как по автомобильному транспорту, так и по железнодорожному. Также, с китайской стороной будет отработан вопрос низкой пропускной способности на их пунктах пропуска. Кроме того, планируется упрощение бизнес-процессов между КТЖ и КГД на приграничных железнодорожных станциях, а также интеграция информсистем КГД, КТЖ и КНБ.

«Что касается ввоза китайских товаров со стран ЕАЭС. С кыргызской стороной проводятся переговоры по обмену сведениями и достоверности отражения в товаросопроводительных документах, ввозимых в Казахстан товаров. Планируется расширить перечень товаров, ввозимых с Кыргызстана и России, по которым применяется контроль минимального уровня цен для обеспечения полноты уплаты НДС из стран ЕАЭС. Законодательно будут усилены квалификационные требования к уполномоченным экономическим операторам. Это позволит включать в реестр только добросовестных участников внешнеэкономической деятельности», — пояснил Е. Жамаубаев.

Также, будет усилена административная ответственность за нарушения в таможенной сфере путем введения штрафов в процентном соотношении к сумме незадекларированных товаров, вместо штрафов в МРП.