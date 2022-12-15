ЕБРР планирует профинансировать модернизацию инфраструктуры Казахстана

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует выделить 4,1 миллиарда тенге ($8,6 миллиона) для модернизации муниципальной инфраструктуры Восточно-Казахстанской области, передает Trend в четверг со ссылкой на ЕБРР.

Полная стоимость проекта составит 5,1 миллиарда тенге ($10,7 миллиона). 900 миллионов тенге ($1,9 миллиона) будет выделено региональным акиматом, 100 миллионов тенге ($211,000) предоставит АО "Региональный центр государственно-частного партнерства Восточно-Казахстанской области".

Реализация проекта приведет к модернизации городского освещения города Усть-Каменогорск, являющегося административным центром области. В рамках проекта будет установлено около 6000 осветительных устройств на 150 муниципальных улицах города и его окрестностей.

Благодаря реализации данного проекта ЕБРР рассчитывает сэкономить около 60 процентов первичной энергии и сократить выбросы CO2 по сравнению с базовым сценарием.