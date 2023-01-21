ЦИК Казахстана допустил к участию в парламентских выборах все зарегистрированные партии

Все семь зарегистрированных в Казахстане партий получили разрешения для участия в предстоящих 19 марта внеочередных выборах депутатов Мажилиса (нижняя палата) парламента. Соответствующие постановления приняла на заседании в субботу Центральная избирательная комиссия республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В настоящее время в стране действуют правящая партия "Аманат", Демократическая партия Казахстана "Ак жол", Народная партия Казахстана, Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл", оппозиционная Общенациональная социал-демократическая партия, Казахстанская партия "зеленых" "Байтак" и партия "Республика".

Члены Центризбиркома проголосовали за допуск всех этих политических движений к участию в досрочных выборах в Мажилис.