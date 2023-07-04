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На Атырауском НПЗ начали поэтапный запуск оборудования

Казахстан Материалы 4 июля 2023 05:56 (UTC +04:00)
На Атырауском НПЗ начали поэтапный запуск оборудования

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БАКУ /Trend/ - На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе восстановлена подача электроэнергии, и начат поэтапный запуск систем и оборудования.

Как передает Trend, об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Казахстана.

Согласно информации, эксплуатационный персонал проводит поэтапный пуск различных объектов, включая насосы, компрессоры и системы контроля. Проверка и настройка автоматизированных систем управления технологическими процессами продолжаются.

"Пуск и ввод основных объектов комплекса глубокой переработки нефти и производства ароматики возможны только после тщательной проверки и готовности основного и вспомогательного оборудования", - добавили в министерстве.

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