На Атырауском НПЗ начали поэтапный запуск оборудования

БАКУ /Trend/ - На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе восстановлена подача электроэнергии, и начат поэтапный запуск систем и оборудования.

Как передает Trend, об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Казахстана.

Согласно информации, эксплуатационный персонал проводит поэтапный пуск различных объектов, включая насосы, компрессоры и системы контроля. Проверка и настройка автоматизированных систем управления технологическими процессами продолжаются.

"Пуск и ввод основных объектов комплекса глубокой переработки нефти и производства ароматики возможны только после тщательной проверки и готовности основного и вспомогательного оборудования", - добавили в министерстве.