Противостояние "трем силам зла" являлось одной из целей создания ШОС - Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА /Trend/ - Противостояние "трем силам зла" являлось одной из целей создания Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как передает в среду Trend, об этом сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на встрече с секретарями Советов безопасности государств – членов ШОС в Астане.

"Шанхайская организация в свое время создавалась для обеспечения стабильности и безопасности в регионе, чтобы сообща противостоять "трем силам зла". Эти угрозы сейчас не просто остаются актуальными, но и трансформируются, обретая новую остроту. От нас, в свою очередь, нужны более системные и решительные ответные действия. Нельзя допустить, чтобы проявления терроризма, экстремизма и сепаратизма использовались для подрыва внутренней стабильности в наших государствах. Противодействие "трем силам зла", а также транснациональной организованной преступности, незаконному обороту наркотиков и вызовам кибербезопасности является одним из приоритетов председательства Казахстана в ШОС", - отметил он.

Он подчеркнул о необходимости принятия Программы сотрудничества по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2025-2027 годы. В выступлении также упомянута важность принятия Антинаркотической стратегии ШОС на 2024-2029 годы и Программы действий по ее реализации.

"ШОС является одной из основ обновляемой архитектуры международной безопасности. Поэтому наша организация должна показать пример согласованных и конкретных шагов по обеспечению стабильности и безопасности в регионе", – добавил Касым-Жомарт Токаев.

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