Кыргызстан и Южная Корея будут сотрудничать в области охраны окружающей среды

БАКУ /Trend/ - 20 октября 2023 года состоялась встреча министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Мелиса Тургунбаева с делегацией из Республики Корея, возглавляемой министром окружающей среды Республики Корея Ва Чжин Хан, говорится в сообщении министерства Кыргызстана, передает Trend.

Сообщается, что в ходе встречи обсуждались совместные инициативы в области борьбы с изменением климата и меры по снижению выбросов парниковых газов.

Министр Тургунбаев предложил корейской стороне объединить усилия для завершения соответствующих процедур по рассмотрению рамочного соглашения о сотрудничестве в области изменения климата между кабинетом министров Кыргызской Республики и правительством Южной Кореи. Он также подчеркнул, что подписание этого соглашения предоставит новые возможности обеим сторонам и усилит их сотрудничество по уменьшению выбросов парниковых газов.

Кроме того, на встрече обсуждались вопросы эффективного управления водными ресурсами. Корейская сторона выразила готовность поделиться своими опытом и механизмами, используемыми в Республике Корея для эффективной экологической политики в сфере водных ресурсов.

По итогам встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области охраны окружающей среды между министерством природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики и Министерством окружающей среды Республики Корея.