Кабмин Кыргызстана утвердил строительство логистического центра на границе с Китаем

БИШКЕК /Trend/ - Кабинет министров Кыргызстана утвердил Положение об организации работы угольного логистического центра с конвейерным транспортом на кыргызско-китайской границе.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Кабмин, Центр с ленточным конвейером будет расположен вблизи пункта пропуска «Иркештам-автодорожный» на территории Алайского района Ошской области.

Документ принят в рамках усилий по развитию экспортного потенциала и улучшению логистической инфраструктуры угольной отрасли. Инвестиционное соглашение о строительстве Центра было заключено между Кабинетом министров и компанией Xinjiang Dacheng Yuanlong Technology Co., LTD.

Кроме того, Кабинет министров одобрил проект инвестиционного соглашения о создании завода по производству непрерывного базальтового волокна. Завод, который построит ОсОО «Базальт Эвотек», будет производить до 5 тыс. тонн продукции в год. Отметим, что в июле 2024 года была утверждена Государственная программа «Базальтовые волокна и материалы» на 2024–2030 годы.

На заседании также была утверждена Программа устойчивого развития туризма на 2025–2030 годы. Она ориентирована на создание благоприятных условий для развития туристической отрасли.

Заседание стало первым под председательством нового главы Кабинета министров и руководителя Администрации Президента Кыргызстана Адылбека Касымалиева.