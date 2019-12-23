Western Union возобновила работу в Таджикистане

23 декабря 2019 17:32 (UTC+04:00)

Платежная система Western Union, выполнив требования Таджикистана, возобновила свою деятельность в стране. Как передает Trend, об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь Нацбанка Таджикистана Мавджуда Хасанова.

Таджикистан 3 декабря запустил Национальный процессинговый центр (НПЦ), через который системы денежных переводов должны проводить операции без открытия счета. С момента запуска НПЦ граждане могли осуществлять переводы только через платежные системы "Юнистрим" и Contact, которые полностью завершили интеграцию с центром. Ранее в Нацбанке сообщали, что ведутся переговоры и с другими операторами.

"Национальный банк Таджикистана доводит до сведения граждан, что платежная система Western Union, выполнив требования законодательства Таджикистана, подключилась к Национальному процессинговому центру по денежным переводам, возобновив свою деятельность в Таджикистане", - сказала Хасанова.

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