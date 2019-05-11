В Ашхабаде пройдёт встреча уполномоченных представителей стран СНГ в сфере семеноводства

АШХАБАД/Trend/ - В Ашхабаде 15-16 мая состоится очередное заседание Межправительственного координационного совета по вопросам семеноводства СНГ, сообщает в субботу Trend со ссылкой на местный телеканал "Алтын Асыр".

На повестку дня вынесен широкий спектр вопросов межгосударственного сотрудничества в области семеноводства, селекции, виноградарства и садоводства. В эти же дни в выставочном зале торгово-промышленной палаты состоятся выставка достижений сельского хозяйства Туркменистана и профильная международная научная конференция.

В этом году Туркменистан председательствует в СНГ. Напомним, что официальный Ашхабад в 2005 году, ссылаясь на статус постоянного нейтралитета Туркменистана, принял решение о своем участии в структуре СНГ в качестве ассоциированного члена.В 1999 году Туркменистан вышел из Соглашения о безвизовом режиме со странами СНГ.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Талех Агавердиев)

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