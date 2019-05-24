Туркменистан нацелен на активизацию сотрудничества с Индией - президент

24 мая 2019 12:14 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди в связи с убедительной победой возглавляемой им партии Bharatiya Janata Party (BJP) на всеобщих парламентских выборах, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на обнародованное послание.

Туркменский глава выразил уверенность, что высокий уровень двусторонних отношений будет и впредь служить прочной основой для активизации туркмено-индийского сотрудничества и межгосударственных связей по всему спектру направлений.

Отметим, что одним из актуальных направлений делового партнёрства считается транспорт. Изучаются возможности проекта транснационального коридора «Север-Юг» с задействованием потенциала морских портов двух стран.

Ашхабад и Дели обсуждают также возможности взаимодействия в сферах химической промышленности и электроэнергетики. Особая роль отведена проекту строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) мощностью 33 миллиарда кубометров газа в год. Туркменистан приступил к строительству своего участка ТАПИ в декабре 2015 года, в этом году возможно начнутся работы на территории Пакистана. Являясь лидером консорциума TAPI Pipeline Company Limited, госконцерн Туркменгаз закрепил за собой контрольный пакет акций. В консорциум также входят Афганская газовая корпорация, пакистанская Inter State Gas Systems (Private) Limited и индийская GAIL.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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