Туркменистан укрепляет правовую базу в области международных отношений

БАКУ /Trend/ - За семь месяцев текущего года Туркменистан подписал 69 различных документов в целях укрепления правовой базы в области международных отношений.

Как сообщает Trend в субботу со ссылкой на государственное информационное агентство «Туркменистан сегодня», об этом было сказано в ходе заседания кабинета министров, проведенного по видеосвязи.

Сообщается, что за этот же период в стране посредством видеосвязи было проведено 393 встречи различного уровня. Так, состоялись заседания различных двусторонних межправительственных комиссий и совместных деловых форумов.

Отметим, что Туркменистан уделяет особое внимание международному сотрудничеству. В частности, сотрудничеству в нефтегазовой сфере.

Так, согласно информации, предоставленной Trend в министерстве иностранных дел Украины, украинские инвестиции в нефтегазовую, нефтеперерабатывающую и химическую отрасли, а также в инфраструктурные проекты в Туркменистане имеют серьезный потенциал для роста.

В нефтегазовом секторе Туркменистана работают многие иностранные компании, в том числе Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC), Dragon oil (ОАЭ), Petronas (Малайзия), Eni (Италия), Mitro International (Австрия), другие работают в стране в области разведки и разработки месторождений.

(Автор: Джейла Алиева.)

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