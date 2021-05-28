Состоялась встреча Посла Туркменистана в Италии с мэром города Виченца

БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Итальянской Республике Т. Комекова с мэром города Виченца Франческо Рукко 27 мая сего года, в рамках визита Посла в регион Венето, передает Trend.

Во время встречи стороны обсуждали развитие отношений между городами Туркменистана и городом Виченца, в частности по линии бизнеса и торговых отношений, культурного обмена, проведения различных совместных мероприятий и конференций, а также организацию визита в Туркменистан представителей компаний города Виченца во главе с мэром Франческо Рукко. Также было сделано приглашение представителям заинтересованных туркменских компаний для обмена опытом, ознакомлением с возможностями города Виченца и определения направлений представляющих взаимный интерес сторон.

Также во время визита Посла Комекова в город состоялась встреча с руководством Издательского Дома L.E.G.O. SPA, где были презентованы произведения издательского дома, а также проводимые работы по пропагандированию культурного и духовного наследия туркменского народа.

Город Виченца является одним из высокоразвитых, технологичных и промышленных центров Италии, который заинтересован в углублении всесторонних отношений с Туркменистаном.