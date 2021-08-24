Туркменистан и ООН обсудили перспективы углубления стратегического партнёрства

Сегодня Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял нового постоянного координатора ООН в Туркменистане Дмитрия Шлапаченко. Об этом сообщает пресс-служба представительства ООН, передает Trend со ссылкой на Turkmenportal.

Гость вручил туркменскому лидеру письменное послание от Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Согласно сообщению, в ходе встречи были обсуждены перспективы углубления стратегического партнёрства между Туркменистаном и Организацией Объединенных Наций, особенно в реализации Целей устойчивого развития и национальных приоритетов в области диверсификации экономики, соцзащиты, прав человека и др.

Шлапаченко отметил активную позицию Туркменистана на международной арене, конструктивное участие страны в решении вопросов глобального и регионального характера через активное сотрудничество с ООН и её структурами.

Г-н Шлапаченко также выразил признательность Президенту Туркменистана за активную поддержку глобальных инициатив, предложенных Генеральным секретарем ООН в области устойчивого развития и прав человека, включая национальную программу мер реагирования на пандемию коронавируса.

После официальной церемонии вручения верительных грамот и встречи с Президентом Туркменистана Дмитрий Шлапаченко сделал обращение для СМИ, в котором заверил, что “приложит все усилия для дальнейшего укрепления стратегического сотрудничества между системой развития ООН и Туркменистаном”.

Напомним, Дмитрий Шлапаченко был назначен координатором ООН в Туркменистане в начале июля.