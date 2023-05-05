Товарооборот между Туркменистаном и странами ЕС превысил 100 млн евро

БАКУ /Trend/ - Товарооборот между Туркменистаном и странами Евросоюза в январе-феврале 2023 года составил свыше 118,36 миллиона евро, сообщили Trend в статистическом управлении Европейского союза - Eurostat.

Сообщается, что данные показатели в отчетный период на 27,3 процента меньше показателя первых двух месяцев прошлого года (162,86 миллиона евро).

По данным ведомства, с января по февраль 2023 года туркменский экспорт в страны ЕС составил почти 36 миллионов евро, что почти вдвое меньше показателя аналогичных месяцев 2022 года (71,32 миллиона евро).

За первые два месяца нынешнего года Туркменистан уменьшил импорт из стран ЕС на 10,02 процента по сравнению с январем-февралем 2022 года (91,54 миллиона евро) - до 82,36 миллиона евро.

Отметим, что товарооборот между Туркменистаном и странами ЕС в 2022 году составил один миллиард евро, что на 25,9 процента меньше показателя 2021 года (1,35 миллиарда евро).