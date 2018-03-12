Узбекистан и ЕС обсудят сотрудничество

12 марта 2018 10:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 14 марта в Ташкенте будет проведён «круглый стол» на тему «Сотрудничество между Узбекистаном и Европейским союзом: взгляд в будущее», сообщают узбекские СМИ.

Согласно информации, основной целью мероприятия обозначено обсуждение перспектив и приоритетных направлений развития сотрудничества между Узбекистаном и Евросоюзом в рамках разработки новой Стратегии ЕС по сотрудничеству со странами Центральной Азии.

Организатором данного мероприятия выступают Институт стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана, делегация Европейского союза и представительство Фонда имени Фридриха Эберта в Узбекистане.

В рамках мероприятия в форме открытого диалога и дискуссий участники обсудят новые идеи и инициативы по дальнейшему укреплению взаимовыгодного и многопланового сотрудничества Узбекистана с ключевыми институтами ЕС.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Узбекская компания объявляет конкурс на поставку катализатора
Тендеры 11:50
Южнокорейская компания реализует в Ташкенте крупный проект
Узбекистан 10:17
Узбекистан может принять участие в строительстве ГЭС в Таджикистане
Узбекистан 10:08
Узбекский «Нефтегазинвест» объявляет конкурс на поставку активированного угля
Тендеры 10 марта 16:00
Узбекская нефтегазовая компания объявляет конкурс на покупку абсорбента
Тендеры 10 марта 15:30
Узбекский и Таджикский государственные банки договорились о предоставлении кредита
Бизнес 10 марта 12:56
Главы Узбекистана и Таджикистана ввели в строй ж/д линию Галаба-Амузанг-Хушади
Узбекистан 10 марта 11:20
Между Ташкентом и Душанбе не осталось нерешённых вопросов - президент Узбекистана
Узбекистан 10 марта 10:40
Соглашения между Узбекистаном и Таджикистаном служат стабилизации в регионе - эксперт
Узбекистан 10 марта 09:56
Узбекский "Нефтегазинвест" объявляет тендер на поставку диэтиленгликоля
Тендеры 9 марта 20:32
Узбекистан и Таджикистан намерены увеличить товарооборот
Узбекистан 9 марта 20:03
Узбекистан и Таджикистан ввели безвизовый режим
Узбекистан 9 марта 19:55
Узбекский "Нефтегазинвест" объявляет тендер на поставку углеводородной продукции
Тендеры 9 марта 17:12
Узбекистан намерен привлечь корейские инвестиции для решения транспортных проблем
Бизнес 9 марта 13:00
Узбекистан и Таджикистан подпишут контракты на сумму более $100 млн
Узбекистан 9 марта 12:55
В Узбекистане изменены условия получения виз в ряд европейских стран
Туризм 9 марта 11:57
Узбекистан предлагает льготы корейским компаниям
Узбекистан 9 марта 11:07
"Росатом" рассматривает Узбекистан в качестве перспективного рынка
Энергетика 9 марта 09:41