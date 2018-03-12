Узбекистан и ЕС обсудят сотрудничество

БАКУ /Trend/ - 14 марта в Ташкенте будет проведён «круглый стол» на тему «Сотрудничество между Узбекистаном и Европейским союзом: взгляд в будущее», сообщают узбекские СМИ.

Согласно информации, основной целью мероприятия обозначено обсуждение перспектив и приоритетных направлений развития сотрудничества между Узбекистаном и Евросоюзом в рамках разработки новой Стратегии ЕС по сотрудничеству со странами Центральной Азии.

Организатором данного мероприятия выступают Институт стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана, делегация Европейского союза и представительство Фонда имени Фридриха Эберта в Узбекистане.

В рамках мероприятия в форме открытого диалога и дискуссий участники обсудят новые идеи и инициативы по дальнейшему укреплению взаимовыгодного и многопланового сотрудничества Узбекистана с ключевыми институтами ЕС.

(Автор: Фикрет Долуханов)

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