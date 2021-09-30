Минздрав Узбекистана опубликовал данные о COVID-19 за 30 сентября

БАКУ/Trend/- В Узбекистане 28 сентября выявлено 486 новых случаев COVID-19, выздоровели 516 пациентов, 5 пациента скончались, сообщает Trend со ссылкой на Минздрав.

К настоящему времени в стране коронавирусом заразились 173,895 человек, из них 168,875 выздоровели, 1,239 человека скончались.

В частности, в Ташкенте выявлено 209 человек с коронавирусом, в Ташкентской области - 87 человека.

В других регионах: 21 человек в Каракалпакстане, 12 человек в Андижанской области, 8 человек в Бухарской области, 9 человек в Джизакской области, 5 человека в Кашкадарьинской области, 6 человек в Навоийской области, 14 человек в Наманганской области, 41 человека в Самаркандской области, 12 человек в Сырдарьинской области, 16 человек в Сурхандарьинской области, 33 человек в Ферганской области, 13 человек в Хорезмской области.