Объем заключенных сделок на узбекской бирже за год вырос более чем на 60%

БАКУ /Trend/ - По итогам января - сентября 2021 года объем заключенных сделок на Республиканской товарно - сырьевой бирже Узбекистана вырос на 61,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (38 триллионов сумов, или 3,5 миллиарда долларов) – до 61,1 триллиона сумов (5,7 миллиарда долларов), передает Trend со ссылкой на биржу.

Объем сделок на биржевых торгах вырос на 59,9 процента по сравнению с январем - сентябрем 2020 года (33,2 триллиона сумов, или три миллиарда долларов) – до 53,1 триллиона сумов (4,9 миллиарда долларов).

На выставочно - ярмарочных торгах были совершены сделки на сумму 1,3 триллиона сумов (125,4 миллиона долларов).

Государственные закупки на товарно - сырьевой бирже выросли в 2,4 раза по сравнению с январем - сентябрем 2020 года (2,7 триллиона сумов, или 257,4 миллиона долларов) - до 6,7 триллиона сумов (628,1 миллиона долларов).

Средняя стоимость сделки при госзакупках выросла на 79,3 процента по сравнению с январем - сентябрем прошлого года (5,4 миллиона сумов, или 505 долларов) – до 9,7 миллиона сумов (906 долларов).

Официальный курс на четвертое декабря составляет 10 775,34 сума/1$.

(Автор: Натаван Рзаева. Редактор: Константин Шапиро)