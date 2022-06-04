Masdar поможет Узбекистану увеличить объем вырабатываемой электроэнергии

БАКУ /Trend/ - В рамках визита делегации Узбекистана во главе с заместителем министра инвестиций и внешней торговли Шухратом Вафаевым в ОАЭ состоялись переговоры с генеральным директором компании Masdar Мухамедом Аль Рамахи.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы повестки сотрудничества, в том числе возможность ускорения реализации на территории Узбекистана крупных инвестиционных проектов в сфере энергетики.

М. Аль Рамахи проинформировал, что Masdar планирует начать строительство: в августе 2022 года – ветряной электростанции мощностью 500 МВт в Навоийской области, и в декабре – фотоэлектрических станций общей мощностью 897 МВт в Сурхандарьинской, Джизакской и Самаркандской областях.

Реализация данных проектов поможет Узбекистану в достижении поставленных целей по увеличению объема электроэнергии, вырабатываемой за счет энергии солнца и ветра до 8 ГВт и доведения доли альтернативных источников энергии в общем энергетическом балансе страны до 25 процентов к 2026 году, что позволит снизить энергетическую зависимость Узбекистана от газа и угля.