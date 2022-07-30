Расширение членства в ШОС рассмотрели в Ташкенте

На полях Совета министров иностранных дел (СМИД) стран-участниц ШОС главы внешнеполитических ведомств рассмотрели заявки на получение заинтересованными странами статусов государства-члена, страны-наблюдателя и партнера ШОС по диалогу. Об этом на брифинге по итогам мероприятия заявил и.о. министра иностранных дел РУ Владимир Норов, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

Он отметил, что одним из важных пунктов встречи стал вопрос расширения ШОС, в котором имеется значительный прогресс. В рамках предстоящего Самаркандского саммита планируется подписание Меморандума об обязательствах Ирана, что открывает прямой путь к полноправному членству этой страны в ШОС.

Также ожидается подписание Меморандумов о предоставлении статуса партнера по диалогу ШОС трем странам – Египту, Катару и Саудовской Аравии. Тем самым завершается правовое оформление их участия в ШОС в указанном формате.

Со слов спикера, министры поддержали заявки Бахрейна и Мальдив на получение статуса партнеров по диалогу ШОС. Стороны активно изучают заявку Республики Беларусь на получение полноправного членства в Организации.

«Есть общее понимание, что пополнение «семьи ШОС» придаст значительный импульс многогранному взаимодействию в области обеспечения региональной безопасности, развития торговой, инвестиционной и промышленной кооперации, будет способствовать дальнейшему развитию огромного транспортно-транзитного потенциала на пространстве Организации», - подчеркнул Норов.

Он добавил, что заседание также продемонстрировало продолжающееся динамичное расширение сети партнерских организаций ШОС.

«В частности, поддержано предложение о подписании в рамках саммита в Самарканде меморандумов о взаимопонимании с Лигой арабских государств, специализированными учреждениями ООН – ЭСКАТО и ЮНЕСКО», - резюмировал глава узбекского МИД.

Ранее в своем выступлении в ходе встречи СМИД заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди отметил, что усиление протекционизма и разрыв торговых цепочек товарных поставок делают неотложной задачу по продвижению индустрии цифровых услуг и электронной коммерции на пространстве ШОС.

Встреча СМИД ШОС является завершающим этапом подготовки к саммиту Организации, который пройдет в сентябре в Самарканде.