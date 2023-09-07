Полное внедрение медстрахования в Узбекистане намечено до конца 2026 года

БАКУ /Trend/ - Медицинское страхование будет внедрено полностью по всему Узбекистану до конца 2026 года, согласно указу президента Шавката Мирзиёева, передает Trend.

В указе президента отмечается, что министр здравоохранения и исполнительный директор Фонда государственного медицинского страхования лично несут ответственность за выполнение данной задачи в установленные сроки.

Согласно этому документу, с 1 января 2024 года Фонд государственного медицинского страхования будет включен в структуру Минздрава, при этом сохранится его статус как самостоятельного юридического лица, а также существующие источники и порядок финансирования его деятельности.

С 1 января 2027 года Фонд будет отделен от Минздрава и будет функционировать как независимый орган.

Наблюдательный совет фонда будет иметь возможность самостоятельно определять поставщиков (как государственных, так и частных), которые будут привлекаться для предоставления медицинских услуг в рамках гарантированного объема медицинской помощи.