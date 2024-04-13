В Узбекистане планируется запретить ввоз и продажу электронных сигарет

БАКУ /Trend/ - Министерство здравоохранения Узбекистана представило законопроект для публичного обсуждения, который предусматривает запрет на оборот ряда табачных и никотиновых изделий, электронных сигарет и систем нагрева табака, а также введение ответственности в этой области, передает Trend.

В настоящее время действующим законодательством запрещается ввоз и реализация в Узбекистане некурительной табачной продукции, включая электронные сигареты и другие устройства для употребления табака и никотина. Однако, проектом закона предлагается более четко определить виды табачных изделий и их состав, чтобы избежать разночтений в правоприменительной практике.

Предлагается запретить ввоз, производство, приобретение, хранение и реализацию ряда продуктов, включая те, которые содержат табачные листья и никотин или их производные. Физическим лицам также будет запрещено ввозить указанные продукты для личного использования, а юридическим лицам - использовать их в качестве выставочных образцов.

Сейчас по закону содержание никотина в аэрозоле (паре, дыме) одной сигареты (с фильтром или без фильтра) или изделия с нагреваемым табаком не должно превышать 1 миллиграмм. Поправками предлагается считать содержание никотина в самих сигаретах без учёта аэрозоля и изделий с нагреваемым табаком.

В Кодексе об административной ответственности может появиться статья 186−2 (производство, изготовление, приобретение, хранение, транспортировка или передача, реализация, ввоз запрещённых к обороту табачных изделий, устройств для потребления табака и никотина, а также электронных сигарет и кальяна), которая предусматривает за это нарушение штраф от 50 до 100 базовых расчётных величин (17−34 млн сумов). При добровольной сдаче предметов правонарушения предлагается освобождать от ответственности.

Уголовный кодекс планируется дополнить статьёй 186−4 с таким же названием. Часть 1 этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 200 до 400 базовых расчётных величины (от 68 млн до 136 млн сумов), исправительные работы до 3 лет, ограничение свободы от 3 до 5 лет или лишение свободы до 5 лет после применения административного наказания за это правонарушение.

Если эти действия совершаются в крупном размере, по предварительному сговору группой лиц, повторно или опасным рецидивистом, путём злоупотребления должностным положением, то это будет наказываться штрафом от 400 до 600 БРВ или лишением свободы от 5 до 7 лет.

Если действия совершаются в особо крупном размере, организованной группой или в её интересах, наказанием будет лишение свободы от 7 до 12 лет.

Покровительство путём злоупотребления властью или должностными полномочиями в этом преступлении будет, согласно проекту, наказываться лишением свободы от 7 до 12 лет.

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что он разработан на основе поручения Администрации президента от 30 января и премьер-министра от 1 февраля «в целях защиты населения нашей страны, особенно детей и подростков».

«За последние семь лет в страну в нашу проникли "современные“ или "инновационные“ виды никотина и табачных изделий, в частности, электронные системы доставки никотина, жидкости, гели для них, в том числе электронные сигареты, системы нагрева табака, нагревательные табачные изделия, из-за чего выросло их употребление среди населения и молодёжи, особенно детей», — говорится в проекте.

В 2021—2023 годах в Узбекистан было импортировано 5,4 миллиона штук электронных сигарет на сумму 28,5 млн долларов, что в 80 раз больше по сравнению с предыдущими годами (в 2018 году было ввезено 182 тысячи штук электронных сигарет на сумму 349 тысяч долларов).

На данный момент в стране создана система правовых ограничений для регулирования оборота электронных сигарет:

введено 40 ограничений на реализацию, 14 — на использование и 7 — на производство;

введён акциз на никотиновые жидкости для импортируемых электронных сигарет и табачные стики для систем нагревания табака.

Согласно анализу, приводимому Минздравом, подростки и молодые люди в три раза чаще употребляют электронные сигареты, чем взрослые. Среди старшеклассников быстро растёт интерес к электронным сигаретам, в частности, к курению склонны 26,6 тысячи мальчиков и 8,6 тысячи девочек, говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что количество электронных сигарет, изъятых у школьников во время рейдов в школах и общественных местах, увеличивается с каждым годом: 6 случаев — в 2019 году, 27 — в 2020 году, 31 — в 2021 году, 856 — в 2022 году, 1040 — в 2023 году.

Среди населения в возрасте 18−29 лет уровень использования системы нагревания табака (252 тысячи человек) более чем в 2,5 раза выше, чем среди населения в возрасте 30−69 лет (94,2 тысячи человек).

Если не принять необходимые меры, каждый пятый (20%) молодой человек в будущем будет страдать от никотиновой зависимости, предупреждает Минздрав.

«Эти негативные тенденции являются основной целью маркетинговой стратегии табачной индустрии и грозят привить "субкультуру“, которая популяризируется за рубежом с помощью ложной рекламы электронных сигарет и систем нагрева табака как безопасных, менее вредных, приятных, помогающих бросить курение традиционных сигарет среди населения, особенно нашей молодёжи», — говорится в записке.

За последние годы табачные компании увеличили свой бюджет на интернет-рекламу в 12−15 раз, тратя по 2 млн долларов в год в США и Канаде, отмечается в документе.

По этой причине Минздрав предложил запретить оборот электронных сигарет и систем нагревания табака в Узбекистане, а также установить ответственность за нарушение этого запрета.

В разных странах существуют разные правовые подходы к регулированию обращения электронных сигарет.

В документе отмечается, что продажа электронных сигарет запрещена законом в Бразилии. В Южной Корее продажа электронных сигарет разрешена законом, ограничения на табачные изделия распространяются также на электронные сигареты. В Великобритании электронные сигареты классифицируются как потребительские товары. Электронные сигареты рекомендуются постоянным курильщикам, чтобы бросить курить.

В результате доля взрослых (18 лет и старше), которые ежедневно курят электронные сигареты, составляет 0,4% в Бразилии, 2,8% в Южной Корее и 9,4% в Великобритании.

Строгое регулирование электронных сигарет более эффективно, чем более мягкое регулирование, считают разработчики законопроекта.

В декабре 2023 года Всемирная организация здравоохранения призвала страны принять «срочные меры» для контроля за распространением электронных сигарет, в том числе запретить ароматизированные вейпы.

Оборот электронных сигарет регулируется в 119 странах, в 35 из них их оборот запрещён, в том числе в Аргентине, Бразилии, КНДР, Индии, Иране, Ираке, Норвегии, Сингапуре, Турции, Туркменистане. В Казахстане также рассматривается законопроект о запрете оборота электронных сигарет.

Из-за дополнительных угроз окружающей среде европейские страны, такие как Франция, Бельгия, Великобритания, Ирландия и Германия, рассматривают возможность запрета электронных сигарет. В Германии общественность призывает правительство запретить эти продукты на всей территории Европейского союза, говорится в пояснительной записке.

В 175 странах оборот систем нагревания табака регулируется, а в 19 странах их оборот запрещён, включая Австралию, Бразилию, КНДР, Индию, Иран, Мексику, Сингапур, Турцию, Катар.

Обсуждение проекта продлится до 18 апреля.