Узбекистан и Кувейт подписали Программу сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провел встречу с главой МИД Кувейта Абдуллой Али Аль-Яхья, сообщил Бахтиёр Саидов в своем телеграм-канале, передает Trend.

Министр сообщил, что в ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся укрепления партнерства между странами через развитие договорно-правовой базы, расширения инвестиционных связей и стимулирования обменов во всех областях.

"Существует огромный нереализованный потенциал для развития всесторонних отношений между нашими двумя странами. Также подписали Программу сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами Узбекистана и Кувейта на 2024-2026 годы", - отметил Саидов.

