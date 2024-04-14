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Узбекистан и Кувейт подписали Программу сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами

Узбекистан Материалы 14 апреля 2024 21:27 (UTC +04:00)
Узбекистан и Кувейт подписали Программу сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провел встречу с главой МИД Кувейта Абдуллой Али Аль-Яхья, сообщил Бахтиёр Саидов в своем телеграм-канале, передает Trend.

Министр сообщил, что в ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся укрепления партнерства между странами через развитие договорно-правовой базы, расширения инвестиционных связей и стимулирования обменов во всех областях.

"Существует огромный нереализованный потенциал для развития всесторонних отношений между нашими двумя странами. Также подписали Программу сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами Узбекистана и Кувейта на 2024-2026 годы", - отметил Саидов.

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