Назван объем экспорта фруктов и овощей из Узбекистана за 10 месяцев текущего года

ТАШКЕНТ /Trend/ - С января по октябрь 2024 года Узбекистан экспортировал 1,6 миллиона тонн фруктов и овощей на сумму 1,2 миллиарда долларов США.

Как сообщает Trend, согласно данным Агентства статистики Узбекистана, этот показатель увеличился на 14,2 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года (1,4 миллиона тонн в январе–октябре 2023 года).

Россия стала крупнейшим импортером сельскохозяйственной продукции из Узбекистана с общим объемом 712 400 тонн на сумму 539,6 миллиона долларов США. Казахстан занял второе место с 466 900 тонн экспорта на сумму 164,7 миллиона долларов США, за ним следовал Пакистан с 110 000 тонн продукции на сумму 163,9 миллиона долларов США за период с января по октябрь 2024 года.

Экспорт плодоовощной продукции составил 5,5 процента от общего объема экспорта Узбекистана.

Отметим, что с января по сентябрь 2024 года Узбекистан экспортировал 1,4 миллиона тонн фруктов и овощей на сумму 1 миллиард долларов США. Этот показатель увеличился на 7,6 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года (1,3 миллиона тонн в январе–сентября 2023 года).

Экспорт плодоовощной продукции составил 5,3 процента от общего объема экспорта страны.