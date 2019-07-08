МИД Ирана назвал задержание танкера в Гибралтаре актом пиратства

8 июля 2019 13:59 (UTC+04:00)

Задержание властями Гибралтара (британского владения на побережье Пиренейского полуострова) танкера Grace 1 является актом пиратства. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Задержание танкера является пиратством. Тегеран решительно отвергает подобные действия, которые ведут к усилению напряженности в регионе", - приводит слова Мусави телеканал. Он также указал, что нефтяное судно не заходило в чьи-либо территориальные воды. Мусави отметил, что Иран продолжает предпринимать действия, направленные на освобождение танкера, и поддерживает регулярные контакты с европейскими дипломатами.

"Мы требуем от Лондона как можно скорее освободить нефтяное судно", - заявил официальный представитель иранского МИД.

Власти британского владения на побережье Пиренейского полуострова задержали 4 июля танкер Grace 1 под флагом Панамы по подозрению в том, что он доставлял нефть в Сирию в нарушение санкций.

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