Иранский танкер направился из Гибралтара в один из средиземноморских портов

Освобожденный властями Гибралтара иранский танкер "Grace 1" направился в один из портов Средиземноморья. Об этом в четверг сообщает агентство Mehr, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что судном управляет его экипаж, членов которого ранее отпустили власти Гибралтара. О том, в какой именно порт направился танкер, будет ли он заходить впоследствии в иранскую гавань и планирует ли владелец судна доставить груз заказчику, не сообщается.

Главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо подтвердил в четверг получение запроса США о конфискации иранского танкера "Grace 1", однако заявил, что принял решение об освобождении судна. Решение обосновано тем, что 13 августа руководство Гибралтара получило письменные заверения от властей Ирана, что в случае освобождения танкера "Grace 1", который подозревался в попытке доставить нефть в Сирию, его груз не будет передан стране или организации, в отношении которых действуют санкции Европейского союза.

Гибралтарские власти задержали 4 июля танкер Grace 1 под флагом Панамы по подозрению в том, что он доставлял иранскую нефть в Сирию в нарушение режима санкций. Полиция Гибралтара арестовала капитана этого танкера, старшего помощника и двух членов экипажа.

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