Посольство Японии в Тегеране сообщило в воскресенье, что Иран и Япония подписали соглашение о сотрудничестве в таможенной сфере, передает Trend со ссылкой на İRNA.

Посольство Японии сообщило в своем официальном аккаунте в Твиттере, что соглашение было подписано в иранской столице сегодня между послом Японии в Тегеране Айкавой Кадзутоши и председателем Таможенного управления Ирана Мехди Мирашрафи.

Соглашение направлено на обеспечение административной поддержки таможенного сотрудничества, сообщило посольство в Твиттере.

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги прибыл в Тегеран в воскресенье утром. Он уже встречался с президентом Эбрахимом Раиси, министром иностранных дел Мохаммадом Джавадом Зарифом и секретарем Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани.