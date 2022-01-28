Сборная Ирана по футболу вышла на ЧМ-2022
Сборная Ирана по футболу пробилась в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре, передает Trend со ссылкой на ИРНА.
В четверг, 27 января сборная Ирана обыграла команду Ирака со счетом 1:0, и обеспечила себе как минимум второе место в таблице группы A. Единственный мяч на 48-й минуте встречи забил нападающий Мехди Тареми.
Таким образом сборная Ирана стала вторым участником ЧМ-2022 из Азии после команды хозяев - сборной Катара.
Иранцы лидирует в турнирной таблице, набрав 19 очков в семи матчах, Вторыми идут футболисты Южной Кореи (17 очков), третьими - ОАЭ (9).
Сборная Ирана по футболу принимала участие в чемпионатах мира в 1978, 1998, 2006, 2014 и 2018 годах.
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